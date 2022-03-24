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На сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров
Стало известно о планах работы гуманитарных коридоров 24 марта 2022 года. На сегодняшний день согласовано 7 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает ТСН.
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
- из города Мариуполь в Запорожье. Эвакуация жителей Мариуполя в город Запорожье будет осуществляться по маршруту Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. 24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак. После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию. Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б. Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
- из города Пологи в Запорожье. Место собрания – городской совет. Автобусы для эвакуации будут с 6 утра отправились из города Токмак.
- из города Мелитополь в Запорожье. Место сборов – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожья
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- из поселка Богдановка в Бровары. Место сборов – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- из города Макаров в Житомир. Место собрания – сельский совет, ул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
- из села Бервица в Бровары. Место собрания – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозна. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 24 марта09:00
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