На сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров

24.03.2022 12:00

Стало известно о планах работы гуманитарных коридоров 24 марта 2022 года. На сегодняшний день согласовано 7 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает ТСН.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

- из города Мариуполь в Запорожье. Эвакуация жителей Мариуполя в город Запорожье будет осуществляться по маршруту Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. 24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак. После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию. Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б. Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

- из города Пологи в Запорожье. Место собрания – городской совет. Автобусы для эвакуации будут с 6 утра отправились из города Токмак.

- из города Мелитополь в Запорожье. Место сборов – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожья

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

- из поселка Богдановка в Бровары. Место сборов – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

- из города Макаров в Житомир. Место собрания – сельский совет, ул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

- из села Бервица в Бровары. Место собрания – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозна. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.