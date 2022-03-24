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В порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль РФ

24.03.2022 10:00
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В порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль РФ

Украинские войска уничтожили в бердянском порту большой десантный корабль РФ. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов", - говорится в сообщении.
Есть информация, что повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.



Теги: Россия, Бердянск, уничтожение, корабль, десант
 
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