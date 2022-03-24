Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано почти 2500 мариупольцев

24.03.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано почти 2500 мариупольцев

23 марта в Запорожье из временно оккупированного Бердянска удалось эвакуировать еще 2491 жителей Мариуполя, из которых 570 детей. Всем эвакуированным предоставлена необходимая медицинская помощь, еда и помощь в расселении для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба Городского совета Мариуполя.
Люди ехали как централизованно на автобусах, так и на собственном транспорте. Сегодня приехало 338 легковых автомобилей.
Всего эвакуировано около 50 тысяч человек, из которых более 36 тысяч обратились за помощью в центры поддержки в Запорожье.



Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх