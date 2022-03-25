Рада отменила ВНО и ГИА в 2022 году

25.03.2022 12:00

Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации и ВНО в 2022 году, а также упростила правила поступления в вузы, сообщает сайт "Слуги народа".

Соответствующий законопроект №7132 принят на заседании в четверг, 24 марта.

Принятый закон предусматривает следующее:

Выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения итоговой аттестации.

Поступление в вузы в этом году состоится по упрощенному механизму без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

«Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители комитета по вопросам образования и науки вместе с министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное — прозрачный механизм поступления. Наша главная задача — сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий», — сказала глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.