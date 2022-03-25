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Сегодня будут работать только два гумкоридора для эвакуации
На пятницу, 25 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Маршрут из Мариуполя в Запорожье открыт для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте.
Дозаправить собственный транспорт мариупольцы смогут в Бердянске на заправках по адресу проспект Восточный 4-я, ул. Мелитопольское шоссе 87-б.
Централизованная эвакуация на автобусах будет проходить из Бердянска. Для этого было подготовлено 48 автобусов.
"Сделаем все от нас зависящее, чтобы автобусы, заполненные нашими мариупольцами, сегодня прибыли в Запорожье", - подчеркнула Верещук.
Для эвакуации из Мелитополя в Запорожье местом сборов объявлена пожарная часть №9.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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