На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров

26.03.2022 12:00

В субботу, 26 марта, в Украине будут работать 10 гумкоридоров. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Донецкая область:

Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте, бесплатная дозаправка в Бердянске (Мелитопольское шоссе, 87б), автобусы в Бердянск не пропускают - просят обращаться в гумштабы;

Киевская область:

Село Плесецкое в Фастов, сельсовет, ул. Центральная 57;

Село Севериновка в Белогородку, ул. Ивана Мазепы, 20;

Бородянка в Белую Церковь, ул. Центральная, 331;

Червона слобода, Грожев и Синятки в Белую Церковь, ТЦ на ул. Леси Украинки, 46.

Луганская область: