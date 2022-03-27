Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек

27.03.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек

На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.
Так, по ее словам из осажденного Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте доехал 331 человек. Также в Запорожье привезли тех эвакуированных, которые были задержаны оккупантами в Бердянске.



Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх