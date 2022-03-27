Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек

27.03.2022 09:00

На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

Так, по ее словам из осажденного Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте доехал 331 человек. Также в Запорожье привезли тех эвакуированных, которые были задержаны оккупантами в Бердянске.