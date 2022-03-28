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Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут
28.03.2022 12:00
Вице-премьер Украины и глава МинВОТ Ирина Верещук заявила, что сегодня, 28 марта, гуманитарные коридоры не будут открываться из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов. Об этом Ирина Верещук сообщила в Facebook.
"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - говорится в сообщении.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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