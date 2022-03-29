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Горсовет Мариуполя опубликовал контакты гуманитарных штабов в Бердянске и Запорожье

29.03.2022 14:00
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Горсовет Мариуполя опубликовал контакты гуманитарных штабов в Бердянске и Запорожье

В Бердянске и Запорожье работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
БЕРДЯНСК
Стационарный штаб: (06153) 3-62-76 и (06153) 3-52-52.
Мобильный штаб: 097 551 59 17 и 050 439 75 29.
ЗАПОРОЖЬЕ
095 220 41 11
067 220 41 12
0800-503-508.



Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, гуманитарная помощь, штаб
 
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