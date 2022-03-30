Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировались более 1,5 тысячи человек

30.03.2022 10:00

В течение минувших суток в Украине удалось эвакуировать 1665 человек. Об этом сообщает вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

По словам Верещук, в течение дня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1665 человек:

936 человек из Мариуполя;

729 людей из городов Запорожской области - Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Гуляйполя, Ореховая и Васильевки.

На сегодня, 30 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора: