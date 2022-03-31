Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

31.03.2022 13:00

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина, опубликованном в четверг, 31 марта.

"Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев. На сегодня в учреждения здравоохранения госпитализированы 4038 больных "ковидом" (информация за 27 марта). Это данные из тех больниц, откуда есть возможность получить статистику. Потому что там, где идут боевые действия - это затруднено. Вакцинация также продолжается, в том числе и третьей дозой", - рассказал министр.

Он напомнил, что в Украине отменили зонирование территорий по уровню эпидемической опасности и обязательную вакцинацию.

"К тому же коронавирус у нас все равно пошел на спад, есть большое количество вакцинированных. Поэтому мы сегодня сделали противоэпидемические правила рекомендованными, а не обязательными... Вопросы приоритета: если стоит выбор, или сначала найти и надеть маску, или забежать быстро в бомбоубежище - конечно, мы отдаем предпочтение сохранению жизни от вражеских обстрелов и бомб", - добавил Ляшко.