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Переселенцы смогут получить денежную помощь от ООН

31.03.2022 14:00
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Переселенцы смогут получить денежную помощь от ООН

ООН выплатит по 2220 гривен всем внутренним переселенцам в Украине. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Эта помощь предоставляется дополнительно к помощи государства (2000 гривен на человека и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью).
По словам министра Ирины Верещук, запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.
Регистрация для получения помощи производится по адресам:

  • м. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);
  • м. Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной — суббота;
  • г. Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Выплаты будут производиться в отделениях Укрпочты.
За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону: 0800307711.



Теги: деньги, помощь, ООН, ВПЛ
 
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