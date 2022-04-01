В Кабмине заявили о закупке 10 млн продуктовых наборов для жителей прифронтовой зоны

01.04.2022 12:00

Государство закупает для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, 10 млн продуктовых наборов, чтобы потом бесплатно раздавать их людям. Это наборы из более чем 10 ключевых продуктов. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, сейчас на 100% закуплены крупы, макаронные изделия, растительное масло, молоко, сахар. Продолжается закупка консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия. Как отметил премьер-министр, "Укрзализныця" и "Укрпочта" вместе с ВГА уже доставляют и раздают эти наборы людям.

Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство в ближайшее время рассмотрит и утвердит отдельный кредитный продукт для торговых сетей для оживления их сотрудничества с украинскими производителями.