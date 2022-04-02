На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров

02.04.2022 12:00

В субботу, 2 апреля, в Украине снова будет осуществляться эвакуация мирного населения. Власти согласовали семь гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

Люди смогут выехать по таким маршрутамв Донецкой, Запорожской и Луганской областях:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте

Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

Из Бердянска в Запорожье

Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное-Бахмут

Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

с. Нижнее - Бахмут

Нижнее - Горное - Лисичанск - Бахмут.

Северодонецк-Бахмут

Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Попасная - Бахмут

Лисичанск - Бахмут