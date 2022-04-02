Вчера гумкоридорами удалось вывезти более 6 тысяч украинцев

02.04.2022 08:00

1 апреля удалось эвакуировать более 6 тысяч украинцев, из них более 3 тысяч из Мариуполя. Об этом сообщил заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что за сутки были эвакуированы 6 266 человек:

Донецкая область: Мариуполь – 3 071 человек.

Луганская область: Северодонецк – 285 человек, Рубежное – 60 человек, Лисичанск – 1 300 человек, Кременная – 52 человека, Попасная – 38 человек.

Запорожская область: Пологи – 452 человека, Васильевка – 180 человек, Мелитополь – 813 человек, Бердянск – 15 человек.

В частности, в Запорожье прибыли 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами, 12 автобусов из Мелитополя с местными жителями, 300 автомобилей частного транспорта.