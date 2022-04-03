Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек

03.04.2022 11:00

В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей городов Запорожской области.

Также на 10 автобусах из Бердянска выехали более 300 мариупольцев.

В Луганской области удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижний.