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"Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска

05.04.2022 17:00
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"Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска

Переселенцам из Краматорска в Хмельницкой области сдали несуществующее жилье, сообщает Depo.
По информации правоохранителей, переселенцы из Донецкой области стали жертвой аферы с жильем. Потерпевшие перечислили задаток за аренду жилья, но по указанному адресу оказался совсем другой объект.
В частности, 60-летний житель города Краматорск Донецкой области вместе с женой убежали от войны в Хмельницкий. Но поскольку в областном центре постоянное жилье найти уже не так просто, начали искать варианты в райцентрах. В сети мужчина наткнулся на объявление о сдаче частного дома в г. Шепетовка. Потерпевший сбросил 1000 гривен задатка и безотлагательно вместе с женой отправился в другой город. Однако по указанному адресу обнаружил не здание, а предприятие.
Поняв, что их обманули, краматорчане обратились за помощью в полицию. В Шепетовском райуправлении полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и сейчас работают над поиском злоумышленников.



Теги: Краматорск, жилье, Хмельницкая область, афера, переселенцы
 
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