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Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности

05.04.2022 12:00
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Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Делегацию возглавил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. В состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый.
Членами делегации (по согласию) утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") и Рустем Умеров (фракция "Голос").



Теги: Россия, безопасность, переговоры, гарантии, делегация, Зеленский
 
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