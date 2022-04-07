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ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине
07.04.2022 15:00
За минувшие сутки в Киевской области ремонтные бригады ДТЭК вернули свет жителям 26 населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, полностью или частично возобновить электроснабжение удалось для 6527 семей в Броварском районе в селе Лукьяновка, в Бучанском районе в селах Гореничи, Стоянка, Шпитьки и пгт Макаров.
Работы производятся после разминирования освобожденных территорий.
Кроме того, возобновлено электроснабжение для 1327 семей в двух населенных пунктах Донецкой области.
Сегодня энергетики планируют восстановление электроснабжения в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.
Теги: Киевская область, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
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