ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине

07.04.2022 15:00

За минувшие сутки в Киевской области ремонтные бригады ДТЭК вернули свет жителям 26 населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, полностью или частично возобновить электроснабжение удалось для 6527 семей в Броварском районе в селе Лукьяновка, в Бучанском районе в селах Гореничи, Стоянка, Шпитьки и пгт Макаров.

Работы производятся после разминирования освобожденных территорий.

Кроме того, возобновлено электроснабжение для 1327 семей в двух населенных пунктах Донецкой области.

Сегодня энергетики планируют восстановление электроснабжения в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.