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Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя. Об этом сообщает глава Мининтеграции Ирина Верещук.
План работы гуманитарных коридоров 7 апреля:
Из Мариуполя в Запорожье
На собственном транспорте
Из Бердянска в Запорожье
На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
Из города Токмак в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Энергодар в Запорожье
На собственном транспорте.
Из города Мелитополь в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Северодонецк в Бахмут
Место сбора: проспект Химиков, 28
Из города Лисичанск в Бахмут
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
Из города Попасная в Бахмут
Место сбора: ул. Первомайская, 42
Из города Рубежное в Бахмут
Из поселка Горное в Бахмут
Место сбора: ул. Гагарина, 13
Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.
Следует отметить, что вчера, 6 апреля, из опасных районов через гумкоридоры эвакуировали 4892 человека. В том числе из Мариуполя - 1171 человека, с Луганщины - 1206 человек.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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