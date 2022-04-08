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На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук
В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область:
Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).
Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе). Место сбора: ул. Шевченко, 5
Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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