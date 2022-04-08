На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук

08.04.2022 11:00

В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).

Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе). Место сбора: ул. Шевченко, 5

Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.