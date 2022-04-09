Сегодня в Украине будут работать 10 гумкоридоров

09.04.2022 11:00

На субботу, 9 апреля, 2022 согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Донецкая область (на собственном транспорте):

Мариуполь – Запорожье.

Запорожская область (эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами):

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье - место сборов: ул. Шевченко, 5.

Энергодар – Запорожье - место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь – Запорожье - в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут - место собрания: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут - место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут - место сборов: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут - место сборов: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.