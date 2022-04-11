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Кабмин выделил первый транш на ликвидацию последствий военных действий
Правительство выделило первый 1 млрд грн на ликвидацию последствий военных действий в освобожденных от оккупантов областях. Об этом сообщил в фейсбуке министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.
В частности, как отмечается, правительство приступит к финансированию работ по первоочередному восстановлению поврежденной инфраструктуры в следующих областях:
- Киевской (400 млн грн),
- Сумской (250 млн грн),
- Черниговской (250 млн грн),
- Житомирской (100 млн. грн).
"Средства выделены областным военным администрациям и будут направлены на проведение первоочередных работ", - уточнил Чернышов.
В частности, на замену разбитых окон и дверей, ремонт кровель, разборку разрушений, ликвидацию выбоин на дорогах населенных пунктов и другие критически необходимые меры. В свою очередь, Минрегион будет координировать этот процесс.
"Мы понимаем, что даже в условиях, когда в других регионах страны продолжаются боевые действия, в освободившихся областях нужно уже сейчас восстанавливать жилые дома, больницы, дороги, объекты коммунального хозяйства. Это только первый этап. Ни один регион нашего государства не оставим без внимания! Впереди еще много работы! Все будет Украина!" - резюмирует Чернышов.
Теги: освобождение, транш, восстановление, Кабмин
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