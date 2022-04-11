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ПриватБанк предупредил о технопаузе в работе Приват24

11.04.2022 16:00
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ПриватБанк предупредил о технопаузе в работе Приват24

ПриватБанк продолжил технологическую паузу в проведении платежей через Приват24, запланированную с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройка потребовала больше времени, чем мы планировали в начале работ", – отмечается в сообщении.
Расчеты в торговой сети и банкоматы работают в обычном режиме.



Теги: сбой, предупреждение, Приват24
 
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