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Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 10 апреля

11.04.2022 11:00
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Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 10 апреля

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала результаты работы 9 гуманитарных коридоров, действовавших 10 апреля.
По ее словам, удалось эвакуировать 2 824 украинца.
Верещук сообщила, что гумкоридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2 622 человека.
Из них из Мариуполя – 213 человек. Еще 2 409 украинцев доехали из городов Запорожской области, таких как Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, удалось эвакуировать 202 человека.
По информации вице-премьер-министра, колонны автобусов, которые с утра 10 апреля выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке.
На сегодня, 11 апреля, согласована работа девяти гуманитарных коридоров в трех областях Украины.
В Донецкой области продолжится эвакуация из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте.
В Запорожской области эвакуация будет происходить из городов Бердянск, Токмак, Энергодар – в Запорожье.
В Луганской области людей будут вывозить из городов Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и села Горное – в город Бахмут.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
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