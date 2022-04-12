Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук

12.04.2022 12:00

Во вторник, 12 апреля, запланированы девять гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В Донецкой области согласован один маршрут:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Кроме того, на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Согласованы три маршрута:

Бердянск - Запорожье;

Токмак - Запорожье (место сбора: ул. Шевченко, 5);

Энергодар - Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).

В Луганской области согласованы пять маршрутов:

Северодонецк - Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);

Лисичанск - Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасная - Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);

село Горское - Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13);

Рубежное - Бахмут.

За понедельник, благодадя гумкоридорам, было эвакуировано 4 354 человека.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из них: 556 человек – мариупольцы; 3 298 человек – жители городов Запорожской области (Пологы, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Также из городов Луганской области - Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная удалось эвакуировать более 500 человек несмотря на постоянные обстрелы агрессора.

В то же время, российские оккупанты уже три дня удерживают колонну автобусов из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара на блокпосте в Васильевке.