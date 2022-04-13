СБУ задержала Медведчука

13.04.2022 08:00

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сбежавшего ранее из-под домашнего ареста нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Фото с ним появилось на официальном канале президента Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский сообщил, что нардеп из ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук был задержан в момент, когда, замаскировавшись под украинского военного, пытался удрать за границу.

По словам президента, Медведчук 48 дней скрывался в Украине и наконец попробавл сбежать за границу.

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней и вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали!".

Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин, вот такой патриот.

Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую возможность", - отметил Зеленский.