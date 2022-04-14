За прошедшие сутки из опасных регионов эвакуировались более 1500 человек

14.04.2022 10:00

В среду, 13 апреля, из опасных районов эвакуировались 1567 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«На личном транспорте в Запорожской области было эвакуировано 1 102 человека из Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя. В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье было эвакуировано 83 человека. В Луганской области из Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Горного и Попасной было эвакуировано 382 человека», — написал он в Телеграм.

Следует отметить, что из-за нарушений "режима тишины" оккупантами, 13 апреля гуманитарные коридоры не открывались.