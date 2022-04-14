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Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев

14.04.2022 12:00
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Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев

Вчера в Киев прибыли президенты четырех европейских государств – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом во время обращения к украинскому народу сообщил Владимир Зеленский, передает ТСН.
"В Киев прибыли президенты четырех государств – друзей Украины. Тех, кто помогает нам с первых дней. Кто не колебался – давать ли нам оружие. Кто не сомневался – вводить ли санкции. И кто сейчас на уровне Европейского Союза продвигает более жесткий санкционный пакет против Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия, Эстония. Был очень рад встретиться с президентами сегодня. Переговоры были плодотворными", – рассказал Зеленский.
Он добавил: "Важно, что президенты посетили Бородянку в Киевской области, где собственными глазами увидели, что наделали оккупанты. Для президентов – это еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против России".



Теги: Киев, визит, Европа, президенты, Зеленский
 
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