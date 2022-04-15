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На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук

15.04.2022 13:00
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На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук

На пятницу, 15 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье можно выехать на собственном транспорте.
В Луганской области гуманитарные коридоры будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск. Заявлены такие гумкоридоры:
Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
Горское – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
Рубежное – Бахмут.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
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