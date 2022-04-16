Главная / Новости / Украина / Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам
Последние новости раздела
- Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам17:00
- На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров11:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ08:00
- На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук13:00
- Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам17:00
- Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев12:00
- За прошедшие сутки из опасных регионов эвакуировались более 1500 человек10:00
- Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук12:00
- СБУ задержала Медведчука08:00
Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам
16.04.2022 17:00
Спасатели из четырех стран прибыли на помощь украинским коллегам. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
"Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах. С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.
Спасатели из США, Австралии, Польши, Германии прибыли на помощь украинским коллегам. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
"Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах. С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.
https://t.me/dsns_telegram/6089
Теги: США, Польша, Австралия, Германия, помощь, спасатели, ГСЧС
Читайте также:
- Уровень безработицы в Украине - один из самых низких
- Австралийские заключенные предлагают помощь в борьбе с огнем
- Украина - 68-я в мире по качеству жизни
- Дешевая гривна сделала Украину привлекательной для туристов
- Города-побратимы Донецка. А в чем родство?
- Из США депортируют украинца-пособника нацистов
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам17:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев13:00
- На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров11:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ08:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук13:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев
- На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов
- Вакарчук приехал на Луганщину