Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам

16.04.2022 17:00

Спасатели из четырех стран прибыли на помощь украинским коллегам. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах. С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.