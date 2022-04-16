- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ08:00
- На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук13:00
- Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам17:00
- Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев12:00
- За прошедшие сутки из опасных регионов эвакуировались более 1500 человек10:00
- Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук12:00
- СБУ задержала Медведчука08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 46 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях17:00
- Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук12:00
Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля
Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Ровно. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Вниманию тех, кто записался на эвакуационные автобусы 16 апреля:
В 10:00 от стоянки ЦПАУ отправляется автобус на Днепр.
В 11:00 от универмага отправляется автобус на Ровно с расселением в Ровенской области.
В промежутке между 12:00 и 14:00 от стоянки ЦПАУ отправляется еще один рейс на Ровно. Этот автобус не будет делать остановку на ночь в Днепре. Поэтому пассажирам рекомендуется взять с собой запас еды и воды в дорогу.
По прибытии на место тем, кому это необходимо, помогут с расселением.
Напоминаю, что посадка в автобусы осуществляется по предварительной записи. Эти группы сформированы", - говорится в сообщении.
Кроме того запланирован эвакуационный поезд № 234/233 Покровск - Чоп. Время отправление - 16:30.
Теги: автобус, поезд, эвакуация, Донетчина
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- Очевидец аварии в Днепропетровской области: "Решили сэкономить. Будку убрали, шлагбаум тоже"
- Владельцу автобуса, который столкнулся с поездом, дали шесть лет
- В Мексике столкнулись два поезда: более 170 пострадавших
- В России поезд протаранил автобус: шестеро погибших
- За рулем автобуса, столкнувшегося с поездом, был водитель с 36-летним стажем
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля09:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов08:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ08:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук13:00
- Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)12:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"09:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов
- На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр
- Вакарчук приехал на Луганщину
- СБУ задержала Медведчука