Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ

16.04.2022 08:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли до 3000 тысяч украинских военных. Об этом в пятницу, 15 апреля, президент украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN.

Зеленский заявил, что украинские чиновники считают, что 2,5 тыс - 3 тыс украинских военных погибли в войне, но для сравнения, количество российских военных, которые погибли, составляет от 19 до 20 тысяч служащих.

Глава государства добавил, что около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и что "сложно сказать, как много из них выживут".

При этом он отметил, что гражданские жертвы гораздо сложнее подсчитать.

"Очень сложно говорить о гражданских, поскольку юг нашей страны, где города и села нашей страны заблокированы - Херсон, Бердянск, далее на востоке Мариуполь, и район на восток, где располагается Волноваха - мы просто не знаем, как много людей умерло в той зоне, которая заблокирована", - заявил Зеленский.