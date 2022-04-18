Главная / Новости / Украина / Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)15:00
- 18 апреля “зеленые” коридоры не смогут возобновить работу - Верещук12:00
- На Днепропетровщине изменилась продолжительность комендантского часа11:00
- Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія"10:00
- Украина сегодня не будет открывать гуманитарные коридоры - Верещук13:00
- Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам17:00
- На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров11:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ08:00
- На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук13:00
Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)
18.04.2022 15:00
Задержанный Службой безопасности Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Видеообращение опубликовано Службой безопасности Украины.
Обращаясь к президентам, Медведчук отметил, что жители и защитники Мариуполя находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
Сообщается, что в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка Азов и 36-й бригады морской пехоты.
Теги: Мариуполь, видео, обмен, СБУ, обращение, Медведчук
Читайте также:
- В Донбассе СБУ "воспитала" торговцев "жучками"
- Сотрудник одного из мариупольских военкоматов "сливал" сведения террористам (ВИДЕО)
- В Мариуполе СБУ задержала милиционера-взяточника
- Что больше всего волнует жителей Мариуполя
- СБУ опубликовала оперативное видео изъятия "денег Грымчака" (ВИДЕО)
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)
- Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину13:00
- В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке09:00
- За неделю ВСУ отбили 58 атак войск РФ на Донбассе08:00
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области11:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля10:00
- Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки09:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)15:00
- Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину13:00
- 18 апреля “зеленые” коридоры не смогут возобновить работу - Верещук12:00
- На Днепропетровщине изменилась продолжительность комендантского часа11:00
- Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія"10:00
- В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке09:00
- За неделю ВСУ отбили 58 атак войск РФ на Донбассе08:00
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17:00
- В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват2415:00
- Украина сегодня не будет открывать гуманитарные коридоры - Верещук13:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов
- На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля