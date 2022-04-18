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Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія"
18.04.2022 10:00
Граждане, пострадавшие из-за войны и потерявшие свое жилье, получат от государства финансовую поддержку. Об этом в воскресенье, 17 апреля, президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.
В частности, президент отметил, что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. Так, каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это две тысячи гривен на взрослого и три тысячи гривен на ребенка. Оформить помощь можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды - в "Дія".
Также правительство обустраивает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.
Теги: пособие, ВПЛ, Зеленский, Дия
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