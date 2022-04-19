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Польша построила во Львове контейнерный городок для переселенцев

19.04.2022 16:00
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Польша построила во Львове контейнерный городок для переселенцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Львов и открыл контейнерный городок на 300-350 человек для переселенцев, а также анонсировал строительство таких же городков вокруг Киева. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила канцелярия премьер-министра Польши.
"Мы делаем все, чтобы защитить украинских детей и женщин. Таких городков будет больше - здесь находят приют 300-350 человек. Только во Львове будет 5 тыс. людей. Наши посланники едут в города вокруг Киева и будут строить такие же городки", - сказал Моравецкий.



Теги: Польша, Львов, жилье, переселенцы, контейнер
 
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