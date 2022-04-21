В Киев прибыли премьеры Испании и Дании

21.04.2022 13:00

Сегодня, 21 апреля, в Киев с рабочими визитами прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Они проведут встречи с руководством Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.

"В Киев с визитом прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Это хорошие новости. Практика показала, что переговоры вживую более результативны для Украины", - отметил он.