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В Киев прибыли премьеры Испании и Дании

21.04.2022 13:00
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В Киев прибыли премьеры Испании и Дании

Сегодня, 21 апреля, в Киев с рабочими визитами прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Они проведут встречи с руководством Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.
"В Киев с визитом прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Это хорошие новости. Практика показала, что переговоры вживую более результативны для Украины", - отметил он.



Теги: премьер-министр, Испания, визит, Дания
 
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