Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук

22.04.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук

Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий не будет. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!" — сказала Верещук.
Вчера из-за обстрелов оккупантов была сорвана эвакуация жителей Мариуполя.
"У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть", - уточнила Верещук.
Глава Минреинтеграции добавила, что украинская сторона не оставит попыток вытащить мариупольцев из захваченного оккупантами города.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх