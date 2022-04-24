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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)
24.04.2022 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский из Софии Киевской поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, передает Цензор.НЕТ.
"Я нахожусь в великом месте. Великом Софийском соборе. В соборе, заложенном тысячу лет назад, на поле священного сражения, где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов. Сегодня мы верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас никакая орда и никакая нечисть не уничтожит", – сказал президент.
Теги: поздравление, Пасха, Зеленский
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