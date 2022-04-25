- Блинкен и Остин тайно посетили Киев11:00
- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)11:00
- На Львовщине испекли около 4 тысяч пасхальных куличей для переселенцев и ВСУ13:00
- Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук12:00
- Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский09:00
- Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам17:00
- В Киев прибыли премьеры Испании и Дании13:00
- В Дії теперь можно оформить статус ВПЛ и ежемесячное пособие08:00
- Польша построила во Львове контейнерный городок для переселенцев16:00
- Почти вся Луганская область обесточена из-за обстрелов12:00
Блинкен и Остин тайно посетили Киев
Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на источники, в частности Associated Press, пишет "Европейская правда".
Во время визита в Киев 24 апреля госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин объявили об иностранном военном финансировании для Украины и 15 стран-союзников и партнеров на сумму 713 миллионов долларов.
Для Киева при этом предусмотрено около 322 миллионов долларов.
Остальные средства будут разделены между членами НАТО и другими странами, которые обеспечивали Украину важными военными поставками с начала войны с Россией, заявили чиновники.
Такое финансирование отличается от предыдущей военной помощи США Украине. Это не пожертвование запасов Министерства обороны США, а наличные деньги, которые страны могут использовать для приобретения поставок, которые им могут понадобиться.
По словам чиновников, новые деньги вместе с продажей боеприпасов, произведенных не в США совместимых с оружием советских времен на 165 миллионов долларов, увеличивают общую сумму американской военной помощи Украине до 3,7 миллиарда долларов с момента вторжения.
Находясь в Киеве, Блинкен и Остин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским на расширенной, примерно 90-минутной двусторонней встрече, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа.
Визит был закрыт и проходил без освещения прессы из соображений безопасности.
Теги: США, Киев, визит, министр обороны
- Названы три истинные причины нынешнего визита Байдена в Киев
- Вернувшись из Киева, Байден сделает роскошную покупку
- Сегодня Хиллари Клинтон встретится с Януковичем, Грищенко и Тимошенко
- "Как в "Джентльменах удачи", - дипломат высмеял встречу Байдена в Борисполе
- Делегация Конгресса США посетила Украину
- Глава Пентагона прибыл в Киев
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
- В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага08:00
- На Донетчине изменили время комендантского часа17:00
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье10:00
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе09:00
- ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе08:00
- На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения17:00
- На Луганщине три города остались без воды15:00
- На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага11:00
- Сегодня в 11:00 из Славянска отправится эвакуационный автобус на Днепр10:00
- Блинкен и Остин тайно посетили Киев11:00
- В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске10:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
- В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага08:00
- На Донетчине изменили время комендантского часа17:00
- В Кыргызстане запретили показ фильмов о "ЛДНР" и российских наемниках15:00
- Во Франции начался второй тур президентских выборов13:00
- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)11:00
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье10:00
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе09:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане
- Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск
- На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага
- На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения
- На Донетчине изменили время комендантского часа
- Рашисты обесточили Северодонецк
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье
- Генсек ООН договорился о встрече с Путиным
- На Луганщине три города остались без воды