В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд

26.04.2022 15:00

В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Такой транспорт позволяет эвакуировать из опасных областей Украины больных, раненых и травмированных для дальнейшего специализированного лечения.

Теперь "Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Заинтересованных просят отправить резюме и мотивационные письма на электронную почту [email protected] Более подробную информацию можно получить в ходе собеседования.