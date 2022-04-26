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В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд
26.04.2022 15:00
В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Такой транспорт позволяет эвакуировать из опасных областей Украины больных, раненых и травмированных для дальнейшего специализированного лечения.
Теперь "Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Заинтересованных просят отправить резюме и мотивационные письма на электронную почту [email protected] Более подробную информацию можно получить в ходе собеседования.
Теги: поезд, Укрзализниця, Врачи без границ, эвакуация, Минздрав
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