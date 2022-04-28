Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов

28.04.2022 13:00

Фонд Рината Ахметова отправил первую партию гуманитарной помощи Кривому Рогу - в город передают 10 тысяч продуктовых наборов, сообщает пресс-служба Фонда.

Наборы первой необходимости предназначены для переселенцев, которые эвакуировались с территорий, где ведутся активные боевые действия.

В состав продуктовых наборов вошли: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.