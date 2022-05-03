Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье

03.05.2022 15:00

В Запорожье по состоянию на 13:20 3 мая уже прибыли мариупольцы, которые ехали на собственных автомобилях. Тем временем колонна автобусов с эвакуированными из "Азовстали" до сих пор задерживается. Об этом сообщил Алексей Савицкий – начальник управления по работе с молодежью и семьей Запорожского городского совета.

По предварительным данным, в колонне прибыло более 200 человек. Между тем, автобусы с эвакуированными из "Азовстали" до сих пор в пути.

"Колонна с эвакуированными из "Азовстали" жителями Мариуполя и временно оккупированных территорий Запорожской области задерживается в пути. На место сбора прибывают одиночные частные автомобили", – говорится в сообщении.



