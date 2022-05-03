Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая

03.05.2022 17:00

Во вторник, 3 мая, прошло заседание Верховной Рады. Народные депутаты, в частности, приняли закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая.

"Украина должна чествовать память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. А 9 мая – вместе с государствами-членами Европейский Союз отмечать День Европы", – говорится к пояснительной записке к законопроекту.