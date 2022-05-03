Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая

03.05.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая

Во вторник, 3 мая, прошло заседание Верховной Рады. Народные депутаты, в частности, приняли закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая.
"Украина должна чествовать память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. А 9 мая – вместе с государствами-членами Европейский Союз отмечать День Европы", – говорится к пояснительной записке к законопроекту.



Теги: закон, День Победы, перенос, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх