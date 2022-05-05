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"Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул
"Кредитные каникулы" для клиентов "Приватбанка" закончатся уже 1 июня. Государственный банк Украины возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов. Об этом сообщают в пресс-службе банка.
"До 1 июня в "Приватбанке" действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а списывать только процент за пользование кредитными средствами. Но ставка в апреле и мае будет вдвое меньше - 1,7%. Поэтому, если у вас сейчас трудности, до конца мая можете не вносить обязательный платеж", - говорится в сообщении.
Кроме того, в компании добавили, что у клиентов банка остается возможность пополнять кредитные карты по желанию. А об условиях обслуживания кредитов в июне банк уведомит дополнительно.
Теги: кредит, ПриватБанк, каникулы
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