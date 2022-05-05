Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов

05.05.2022 11:00

В Украине задерживается движение 46 поездов. Это связано с ракетными ударами РФ по железнодорожным подстанциям, сообщает "Укрзализныця".

Актуальная информация по опозданию пассажирских поездов (на 07:00):

№150 Черновцы - Полтава (+11:13 ч);

№60 Чоп - Киев (+10:22 ч);

№25 Рахов — Одесса (+9:42 часа);

№5 Ивано-Франковск — Запорожье (+9:41);

№120 Львов — Запорожье (+9:32 час);

№1 Ивано-Франковск - Харьков (+8:41);

№232 Львов — Днепр (+7:22 ч);

№42 Львов — Днепр (+7:14 час);

№45 Ужгород - Лозовая (+6:51 час);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+6:48 ч);

№37 Ужгород — Одесса (+5:55 час);

№56 Рахов - Киев (+5:37 час);

№145 Львов - Ужгород (+5:33 час);

№12 Львов — Одесса (+5:30 час);

№86 Львов — Запорожье (+4:57 час);

№30 Ужгород - Киев (+4:49 час);

№96 Рахов - Киев (+4:42 ч);

№43 Ивано-Франковск — Киев (+4:40 час);

№13 Киев - Солотвино (+3:59 ч);

№50 Трускавец - Киев (+3:42 ч);

№8 Черновцы - Киев (+3:38 ч);

№136 Белгород-Днестровский — Черновцы (+3:36 час);

№14 Солотвино — Киев (+3:14 ч);

№4 Запорожье - Львов (+3:10 час);

№18 Львов — Харьков (+3:07 час);

№82 Ужгород - Киев (+3 часа);

№8 Одесса — Харьков (+2:21 час);

№92 Харьков — Одесса (+2:13 час);

№7 Киев — Черновцы (+2:08 час);

№49 Киев - Трускавец (+1:57 час);

№54 Одесса — Днепр (+1:56 час);

№87 Запорожье - Ковель (+1:49 ч);

№85 Запорожье - Львов (+1:45 час);

№58 Ворохта - Киев (+1:30 час);

№38 Запорожье - Львов (+1:27 ч);

№21 Харьков - Трускавец (+1:20 час);

№11 Одесса — Львов (+1:19 час);

№81 Киев — Ужгород (+1:17 час);

№38 Одесса — Ужгород (+1:16 час);

№106 Одесса — Киев (+1:14 ч);

№129 Кременчуг - Ивано-Франковск (+1:12 ч);

№105 Киев — Одесса (1:10 час);

№710 Львов - Дарница (+5 ч);

№705 Киев - Перемышль (+1 час);

№716 Перемышль — Киев (+4 часа);

№774 Львов — Дарница (+4 часа).