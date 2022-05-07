- БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев11:00
- В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии15:00
- "Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"17:00
- "Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул13:00
- Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов11:00
- "Шахтер" получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ17:00
- Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая17:00
- Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье15:00
- Идеолога "Новороссии" Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы13:00
- НБУ зафиксировал падение спроса на валюту в апреле12:00
БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев
Благотворительный фонд Каритас начал новый проект «Человеческое достоинство» для поддержки людей, которые вынуждены бежать от войны. Об этом сообщает БФ Каритас.
Экстренная денежная помощь предоставляется ВПЛ, которые только что прибыли в Днепр (до 7 суток), или транзитом движутся через город. Предоставляется только тем, кто не получает денежную помощь от других организаций.
6660 гривен могут получить внутренне перемещенные лица, если соответствуют следующим критериям:
• люди с инвалидностью (1, 2 группа),
• одинокие старики (60 лет и старше),
• многодетные семьи (3 ребенка и более),
• одинокие родители/опекуны (проживают вместе с детьми),
• беременные/кормя матери (дети до 2 лет),
• тяжелобольные.
Для участия в проекте, нужны справки, подтверждающие ваше право на льготу, а также следующие документы:
• IBAN своей банковской карты (справка с полными реквизитами Вашей банковского счета или карты),
• паспорт,
• справка о регистрации ВПЛ (из зоны военных действий),
• справка о присвоении идентификационного кода (налогового номера),
• документы членов семьи.
Подробности регистрации по телефонам:
• 0660448104, 0677017041, 0957651912, 0660490087.
Теги: помощь, благотворительность, фонд, переселенцы
- "Выше облаков!" В Донецке спасают жизнь онкобольной девочки
- В хлеву появился Янек, а в поля проник... заморский червь
- Помощь нуждающимся - главная задача благотворительного фонда "Гуманность"
- Донецкий парк "взорвет" благотворительная акция "Краски лета"
- Самые "бедные": лишь 19 нардепов отказались от матпомощи
- Таинственный благодетель из Германии раздал 190 тысяч евро нуждающимся
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки09:00
- Вчера с Азовстали удалось эвакуировать 50 человек08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области17:00
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию13:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки08:00
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск10:00
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов09:00
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека08:00
- БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев11:00
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки09:00
- Вчера с Азовстали удалось эвакуировать 50 человек08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области17:00
- В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии15:00
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию13:00
- В Дії появилась новая услуга для ФЛП12:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Власти России опровергли всеобщую мобилизацию10:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию
- В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов
- В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека