БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев

07.05.2022 11:00

Благотворительный фонд Каритас начал новый проект «Человеческое достоинство» для поддержки людей, которые вынуждены бежать от войны. Об этом сообщает БФ Каритас.

Экстренная денежная помощь предоставляется ВПЛ, которые только что прибыли в Днепр (до 7 суток), или транзитом движутся через город. Предоставляется только тем, кто не получает денежную помощь от других организаций.

6660 гривен могут получить внутренне перемещенные лица, если соответствуют следующим критериям:

• люди с инвалидностью (1, 2 группа),

• одинокие старики (60 лет и старше),

• многодетные семьи (3 ребенка и более),

• одинокие родители/опекуны (проживают вместе с детьми),

• беременные/кормя матери (дети до 2 лет),

• тяжелобольные.

Для участия в проекте, нужны справки, подтверждающие ваше право на льготу, а также следующие документы:

• IBAN своей банковской карты (справка с полными реквизитами Вашей банковского счета или карты),

• паспорт,

• справка о регистрации ВПЛ (из зоны военных действий),

• справка о присвоении идентификационного кода (налогового номера),

• документы членов семьи.

Подробности регистрации по телефонам:

• 0660448104, 0677017041, 0957651912, 0660490087.