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БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев

07.05.2022 11:00
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БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев

Благотворительный фонд Каритас начал новый проект «Человеческое достоинство» для поддержки людей, которые вынуждены бежать от войны. Об этом сообщает БФ Каритас.
Экстренная денежная помощь предоставляется ВПЛ, которые только что прибыли в Днепр (до 7 суток), или транзитом движутся через город. Предоставляется только тем, кто не получает денежную помощь от других организаций.
6660 гривен могут получить внутренне перемещенные лица, если соответствуют следующим критериям:
• люди с инвалидностью (1, 2 группа),
• одинокие старики (60 лет и старше),
• многодетные семьи (3 ребенка и более),
• одинокие родители/опекуны (проживают вместе с детьми),
• беременные/кормя матери (дети до 2 лет),
• тяжелобольные.
Для участия в проекте, нужны справки, подтверждающие ваше право на льготу, а также следующие документы:
• IBAN своей банковской карты (справка с полными реквизитами Вашей банковского счета или карты),
• паспорт,
• справка о регистрации ВПЛ (из зоны военных действий),
• справка о присвоении идентификационного кода (налогового номера),
• документы членов семьи.
Подробности регистрации по телефонам:
• 0660448104, 0677017041, 0957651912, 0660490087.



Теги: помощь, благотворительность, фонд, переселенцы
 
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