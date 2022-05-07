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В Украину приехал глава ВОЗ Гебрейесус

07.05.2022 17:00
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В Украину приехал глава ВОЗ Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Об этом он написал в Twitter в субботу, 7 мая.
"Прибыл в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны. Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку им", – отметил Гебрейесус.
По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, которые проделывают колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.
Накануне Гебрейесус находился в Польше. Там он встретился с украинскими беженцами и волонтерами.



Теги: визит, ВОЗ, глава
 
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