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В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас

08.05.2022 17:00
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В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас

Президент парламента Германии Бербель Бас прибыла в Киев, сообщает глава ее протокольной службы 8 мая на своей странице в Twitter.
Она примет участие в мероприятиях в день памяти жертв Второй мировой войны, а также проведет переговоры с политическим руководством Украины, говорится в сообщении.



Теги: Киев, визит, Бундестаг, глава
 
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