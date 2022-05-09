- Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)12:00
- Посольство США вернулось в Киев10:00
- В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас17:00
- Зеленский заявил о завершении первого этапа эвакуации из Азовстали08:00
- В Украину приехал глава ВОЗ Гебрейесус17:00
- БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев11:00
- В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии15:00
- "Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"17:00
- "Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул13:00
- Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов11:00
Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и заявил, что Украина никому не позволит аннексировать или присвоить эту победу.
"Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее притворного друга. Это слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда мнимый друг начал против Украины войну", - отметил глава государства.
Он уверен, что сейчас идет война не двух армий, а двух мировоззрений.
"На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, враг мечтал, что Украина откажется отмечать 9 мая и победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс.
"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названые мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру в то, что мы точно прогоним оккупантов", - указал президент.
Теги: День Победы, обращение, Зеленский
- Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»
- Ракицкий призвал россиян прекратить "освобождать" Украину
- Схватки ко Дню Победы
- Красноармейск уже поздравляет ветеранов
- "Узницу концлагеря мне играть легко. Ведь я ею была!"
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела15:00
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек11:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке15:00
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки09:00
- Вчера с Азовстали удалось эвакуировать 50 человек08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области17:00
- Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)12:00
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- Посольство США вернулось в Киев10:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас17:00
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела15:00
- Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ13:00
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек11:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке
- БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага